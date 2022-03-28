Eskişehir'de 2 hırdavatçı ve 6 araç kundaklandı

ALPU, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, 2 hırdavatçı dükkanı ile 6 aracı yanıcı madde atarak ateşe verdi. İş yerleri ile araçlarda zarar meydana geldi.

Alpu ilçe merkezinde bugün saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, 2 hırdavatçı dükkanına yanıcı madde atarak, ateşe verdi. Şüpheli, daha sonra ilçenin farklı mahallelerinde park halinde bulunan 2 traktör, 2 kamyonet, 1 kamyon ve 1 otomobili de yakarak kaçtı. İhbar üzerine yangınların çıktığı bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. İş yerleri ev araçlarda zarar meydana geldi.

Bu arada iş yerlerinden birinin yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.