Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Eskişehir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, hırsızlık ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 36 yıl hapis cezası olan 2 firari hükümlü, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde haklarında 17 yıl 11 ay 27 gün ve 18 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.