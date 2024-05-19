Eskişehir'de 17 Bin 785 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 1 tankerde arama yaptı.
Polis, tankerde 17 bin 785 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.