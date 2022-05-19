Eskişehir'de 15 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu öne sürülen kadın öldü - Haberler

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Eskişehir'de 15 yaşındaki oğlunun tüfekle vurduğu öne sürülen kadın öldü

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de annesini pompalı tüfekle öldürüp evdeki 3 kadını yaraladığı iddia edilen çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de annesini pompalı tüfekle öldürüp evdeki 3 kadını yaraladığı iddia edilen çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli İ.A. (15), Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'nda annesi Serap Bor'un (35) yaşadığı iki katlı eve geldi.

Üst kata çıkan İ.A'nın, yanında getirdiği pompalı tüfeği doğrultarak henüz belirlenemeyen nedenle annesi Serap Bor'a ateş ettiği, bodrum katında ekmek yapan Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen'i (50) de aynı silahla vurarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, bir yıl önce eşinden boşanan Serap Bor'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Boynundan yaralanan Ayşe Altın, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, göğsüne saçma isabet eden Döndü Çayır ile omzunda yarası bulunan Türkan Çimen ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı İ.A'nın yakalanması için kent genelinde başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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