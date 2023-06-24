Eskişehir'de 15 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde sulama göletine düşen Levent Çakan (15), boğuldu.

Mihalıççık ilçesine bağlı Seki Mahallesi'ndeki sulama göletine giden Levent Çakan, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Çakan'ın suya düştüğünü görenler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. İhbar üzerine sulama göletine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye, orman itfaiyesi ile 112 Acil Servis sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler suya girerken uzun süren aramaların ardından Levent Çakan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.