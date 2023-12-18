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Eskişehir'de 15 Milyon Makaron Ele Geçirildi

18 Aralık 2023 09:27 Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı ve 15 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi.