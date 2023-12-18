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Eskişehir'de 15 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı ve 15 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi.

Eskişehir'de 15 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler, kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında bir araçta arama yaptı.

Aramada, 15 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Haberler

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