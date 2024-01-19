Eskişehir'de Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatiline Başladı

Eskişehir'de, il genelinde öğrenciler, 518 okulda öğrenim gören 147 bin 273 öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemini tamamlayıp karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Şehit Onur İlkhan İlkokulunda düzenlenen törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile diğer ilgililer, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip karnelerini verdi.

Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere tatillerini iyi geçirmelerini dileyerek, özveriyle çalışan bütün öğretmenlere teşekkür etti.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere okul müdürlüklerine ve okullarda görev yapan herkese teşekkür eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Karnelerini alan öğrencilerimizin tatilde dinlenmelerini ve ikinci yarıyıla daha zinde bir şekilde hazırlanmalarını istiyoruz. Tatili iyi değerlendirmelerini, fırsat buldukça kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Öğrenci velilerimizden de özellikle çocuklarından beklediği notu alamamış olanlarla ilgili okul yönetimiyle temasa geçmelerini ve bunu telafi edebilecek ne tür yöntemler geliştirebileceklerinin üzerinde durulması gerektiğini öneriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum ve iyi tatiller diliyorum."