Eskişehir'de 14 Yıl Kayıp Olan Kişiyi Kardeşi Öldürüp Gömüş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olan Muharrem K'nın öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Kardeşi Ali K'nın, cesedi evinde bulunduktan sonra adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kişiyi öldürerek gömdüğü belirlenen kardeşi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince dün, 14 yıldır haber alınamayan Muharrem K'yi (64) öldürüp Yahnikapan Mahallesi'ndeki evine gömdüğü belirlendikten sonra yakalanan kardeşi Ali K'nin (61) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Muharrem K'den 2011'den beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurmuş, JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi Ali K. tarafından öldürüldüğü saptanmıştı. Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapılmış, arama sonucu Muharrem K'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
