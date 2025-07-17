Eskişehir'de 14 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan 3 Çocuk Yakalandı
Eskişehir'de, 14 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladıkları tespit edilen 3 çocuk, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen çocuklar serbest bırakıldı.
Eskişehir'de 14 yaşındaki arkadaşlarını darbettikleri iddiasıyla 3 çocuk yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Odunpazarı ilçesindeki bir parkta yaşı küçük çocukların 14 yaşındaki Ş.N.A'ya şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 çocuğu yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel