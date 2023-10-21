Eskişehir'de 14 ilçede trafik denetimi: 765 sürücüye 985 bin TL ceza

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 15 bin 229 araç kontrol edildi ve 765 sürücüye 985 bin TL ceza kesildi.

Eskişehir'de eş zamanlı olarak 14 ilçede trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, 15 bin 229 aracı kontrol ederken 765 sürücüye 985 bin TL ceza yazdı.

Edinilen bilgiler göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ulaşımının sağlanması amacıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. 1 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında 14 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri ve koruma tertibatı denetimi, trafik ışık ve ihlallerinin denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımının denetimi, motosiklet ve motorlu bisikletlerin denetimi, alkollü araç kullanan sürücülerin denetimi, tarım araçları ve sürücülerinin denetimi, yük taşıyan araç ve sürücülerinin denetimleri ile radarla hız denetimleri yapıldı.

Denetimlerde 15 bin 229 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 765 sürücüye 985 bin 532 TL para cezası kesildi. Ayrıca 69 araç da trafikten men edildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 32 kişinin sürücü belgesine el konuldu.

Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde eğitim gören 232 öğrenciye trafik kuralları hakkında, 197 vatandaşa da traktör kazalarına karşı alınacak tedbirler hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR