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Eskişehir'de 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de polis ekipleri, 14 ayrı bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, çalıntı olduğu tespit edilen 5 bisiklet ele geçirildi.

Eskişehir'de 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalarken, çalıntı olduğu tespit edilen 5 bisiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslerde gerçekleşen 14 ayrı bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda tespit edilen 2 şüpheli, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir adrese düzenlenen bir operasyonun ardından kovalamaca sonucu yakalandı. Operasyon düzenlenen adreste çalıntı olduğu tespit edilen 5 bisiklet ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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