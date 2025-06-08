Eskişehir'de 13 Günlük Hava Araçlarıyla Trafik Denetimi

Eskişehir Valiliği, trafik tedbirleri kapsamında 13 gün boyunca hava araçlarıyla denetim yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin sadece karadan değil havadan da sürdürüldüğü belirtildi.

Trafik tedbirlerinin artırıldığı 13 gün boyunca hava araçlarıyla ülke genelinde 6 bin 339 saat denetim yapılacağı kaydedildi.

Denetimleri artırmaktaki gayenin daha çok cezai işlem yapmak olmadığına değinilen açıklamada, "Şu bir gerçek ki denetimler arttıkça kazalar ve ölümler azalıyor. Hedefimiz, 'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle hareket etmek." ifadelerine yer verildi.