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Eskişehir'de 127 Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de 127 Zanlı Yakalandı
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Eskişehir'de emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 127 zanlı yakalandı. Halkın güvenliği amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 127 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 14-21 Nisan tarihlerinde ekipler, sorumluluk bölgelerinde yürüttükleri faaliyetlerde, haklarında arama kararı bulunan 127 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların, işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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