Eskişehir'de 12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Eskişehir'de, toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.T, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de hakkında çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, hakkında 28 ayrı suçtan toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 21 bin 520 lira para cezası bulunan firari hükümlü V.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel