Eskişehir'de 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan Engin I'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan hükümlünün 42 ayrı suçtan arama kaydı ve 108 bin lira adli para cezası olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan Engin I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki pek çok iş yeri güvenlik kamerasını incelemedi. Polis, "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin I'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, 42 ayrı suçtan da arama kaydının, 108 bin lira adli para cezasının olduğunu öğrenildi.