Eskişehir'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk için arama çalışması yapılıyor

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde fırına gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Yılmaz kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri, çocuk için arama çalışmalarına başladı.

Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'ta sabah fırına gitmek için çıktığı evine dönmeyen Muhammet Miraç Yılmaz'ın yakınları, durumu polise bildirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Polis, Yılmaz'ın yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtlarından, 12 yaşındaki çocuğun fırının önünden geçerek uzaklaştığını belirledi.

Yılmaz'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

