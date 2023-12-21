Eskişehir'de 12 hırsızlık olayı: 3 şüpheli cezaevine gönderildi

Eskişehir'de 12 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde aralık ayında meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan 17 jel akü, 2 televizyon, muhtelif ev eşyası, inşaat malzemesi, 29 kümes hayvanı ve 3 evcil hayvanın çalındığı 12 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri, Odunpazarı ve Tepebaşı Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen titiz çalışma sonucu, 4 şüphelinin il merkezinden çaldıkları araç ile olayları gerçekleştirdikleri, bir evden çaldıkları 3 köpekten 1'ini olay yerinin yakınında öldürdükleri tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen ve 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şüphelilere ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Şüphelilerce çalınan malzemelerin büyük bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin Gülpınar Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde bulunan eve girerek beyaz eşya çaldıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.