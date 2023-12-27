Eskişehir'de 119 Aranan Kişi Yakalandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 119 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında 33 hükümlü ve 86 ifadeye yönelik aranan kişi bulunuyor. Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 119 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-26 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanması amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, 58 ayrı olaydan arandıkları belirlenen 119 kişiden 33'ünün hükümlü, 86'sının ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.
Daha sonra, 33 firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.