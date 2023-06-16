Eskişehir'de 11 Dolandırıcı Tutuklandı

Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir merkezli olan ve Antalya ile Bursa illerinde internete konulmuş olan satılık araç ilanlarına müşteri olarak, araç sahipleri ile pazarlık ettikleri ve özellikle araç satışı için saat 16.00'dan sonra noter satışı için randevulaştıkları, önceden bilgisayar ortamında hazırlanmış olan sahte havale dekontunu müştekilere göstererek saat 16.00'ı geçtiği için paranın ertesi günü hesabına geçeceğine ikna ettikten sonra araçların noter satışını alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli polis ekiplerince yakalanmış, şahıslar sabah adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR