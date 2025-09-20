Eskişehir'de 10. Sivrihisar Hava Gösterileri başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri" başladı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösterilere, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, havacılık sektörünün gelişmesi ve daha iyi noktaya taşınması noktasında bu gösterilerin önemli katkı sağladığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatan Aksoy, "Bu organizasyonda bu yıl farklı birtakım gösteriler de gerçekleştirilecek. Buradan havacılığa olan ilginin artması, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin havacılığa ilgi göstermesi bakımından oldukça önemli bir organizasyon." dedi.

Gösterileri takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, gazetecilere, düzenlenen hava gösterilerinin havacılık alanında çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği verdiklerini ifade eden İskurt, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bilhassa genel havacılık ve sportif havacılığın gelişmesiyle ilgili her türlü desteği veriyoruz. Havacılığın her türlü gelişmesiyle ilgili ne gerekiyorsa kararlar, izinler, her türlü destek veriyoruz. Bugün gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gösteriler, çok özel uçaklar, uçuşlar, atlayışlar var. Havacılığın sportif yönüyle gerçekten özel bir gün ve ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bir taraftan da amatör pilot olarak büyük keyif alıyorum. Her düzenlenişte buraya katılımın çok daha fazla olduğunu görüyorum. Ülke olarak, Türk milleti olarak buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Destek için buradayız."

Uçaklar gökyüzünde özel gösteriler yaptı

Gösterilere, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (Royal Air Force) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı 25 kişilik ekiple savaş uçağı Eurofighter Typhoon ile katıldı. İngiliz ekip, FGR.4 tipi Eurofighter jet uçağıyla yüksek performanslı ve akrobasi hareketleriyle izleyicilere hava gösterisi sundu.

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağı gösteri yaptı.

Etkinlikte, Türk havacılığının unutulmaz ismi tayyareci Vecihi Hürkuş tarafından tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı uçak "Vecihi XIV"ün replikası da gökyüzüyle buluştu.

Organizasyonda, Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15bis uçağı, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 B Troyan ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde gösteri yaptı.

Her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikte, 2 gün boyunca hava taşıtı gösterilerinin yanı sıra planör, paramotor, model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları da yer alacak.

Bu arada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın adı da Sivrihisar Havacılık Merkezi bünyesindeki bir gösteri uçağına verildi.