Eskişehir'de 10 Gün Sonra Ölü Bulundu

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Eskişehir'de yaklaşık 10 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Altan Yurtseven, komşuların ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde Yurtseven'in 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

1) EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ESKİŞEHİR'de yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan Altan Yurtseven (65), komşuların kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis ekiplerince ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak'ta yalnız yaşayan Altan Yurtseven'den yaklaşık 10 gün haber alınamadı. Dört katlı apartmanın 2'nci katında oturan Yurtseven'in evinden kötü koku yayıldığını fark eden apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Altan Yurtseven'i hareketsiz yatarken buldu. Bedeninde bozulmalar meydana geldiği anlaşılan Yurtseven'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yurtseven'in yaklaşık 10 gün öldüğü belirlenirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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