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Eskişehir'de 10 Bin Lira Değerinde Elektronik Eşya Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de bir iş yerinden 10 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir iş yerinden 10 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Çavlum Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan elektronik eşya çalındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

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