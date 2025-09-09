Eskişehir'de 1 Ton 125 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir minibüste ve depoda 1 ton 125 kilogram kaçak tütün bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.B'nin Adana'dan yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaştı.

Minibüsü durduran ekipler, araçta ve şüpheliye ait depoda yaptıkları aramada, 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.