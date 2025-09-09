Haberler

Eskişehir'de 1 Ton 125 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir'de 1 Ton 125 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri tarafından bir minibüste ve depoda toplam 1 ton 125 kilogram kaçak tütün bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir minibüste ve depoda 1 ton 125 kilogram kaçak tütün bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.B'nin Adana'dan yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir'e getireceği bilgisine ulaştı.

Minibüsü durduran ekipler, araçta ve şüpheliye ait depoda yaptıkları aramada, 1 ton 125 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.