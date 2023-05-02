Eskişehir'de 1 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa müebbet hapis cezası

Eskişehir'de geçen yıl bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanıktan 3'ü müebbet, 1'i 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de geçen yıl bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanıktan 3'ü müebbet, 1'i 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Mustafa B. (28), Gülhanım T. (23), Emre D. (27), ve Mert G. (22) ile maktul Melih Kestel'in (31) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar "kasten öldürme" suçlamasını reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Mustafa B'yi, maktul Melih Kestel'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Emre D. ile Gül Hanım T'ye de öldürme eylemine iştirak ettikleri gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi.

Sanık Mert G. ise kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde 16 Ağustos'ta 2022'de çıkan kavgada, Melih Kestel bıçaklanarak öldürülmüş, olay yerinden kaçan şüpheliler Hacı Mustafa B, Gülhanım T, Emre D. (27) ile Mert G. (22) saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Tutuklanan 4 sanık hakkında "tasarlayarak iştirak halinde kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.