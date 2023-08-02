Eskişehir'de 1 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalanan şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 1 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan Y.Ö. isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR