Eskişehir'de 1 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalanan şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı.