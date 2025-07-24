Eskişehir D-650 Karayolu Trafiğe Kapatıldı

Eskişehir D-650 Karayolu Trafiğe Kapatıldı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangın nedeniyle D-650 Karayolu tedbir amaçlı olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Karayolunun kapalı olması sebebiyle sürücüler Bursa'nın İznik ilçesi Beşevler istikametine doğru yönlendiriliyor. Ekipler bölgede hem yangınla mücadele çalışmalarını hem de trafik akışını kontrollü şekilde sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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