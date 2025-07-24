Eskişehir D-650 Karayolu Trafiğe Açıldı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangın nedeniyle kapatılan D-650 Karayolu, alevlerin kontrol altına alınmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

ESKİŞEHİR D-650 KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece mevkisinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle kapatılan Sakarya- Eskişehir D-650 Karayolu, alevlerin kontrol altına alınması sonucu ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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