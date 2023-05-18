Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın'ı ziyaret etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın'a iade-i ziyarette bulundu.

Başsavcı Ali Yeldan'a, kurumun kentteki çalışmaları hakkında bilgi veren Aşkın, Adalet Bakanlığı ve Basın İlan Kurumu arasında sağlanmış olan entegrasyon ile resmi ilanların dijital ortamda yayınlanma sürecinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Başsavcı Yeldan, Basın İlan Kurumu'nun sorumluluk alanının genişlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurumun basın sektörü için değerli bir yere sahip olduğunu ve dijitalleşme süreci ile önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Aşkın, ziyaret esnasında Basın ilan Kurumu tarafından hazırlanan "Bir Mabedin Varoluş Mücadelesi / Taksim Camii / Basından İktibaslar" adlı eseri Başsavcı Yeldan' a hediye etti. - ESKİŞEHİR