Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili beraat kararına itiraz etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınç'ın sevgilisiyle birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili verilen beraat kararına itiraz etti. Başsavcılık, gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunacak.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zerin Kılınç'ın sevgili Yılmaz S. ile birlikte yaşadığı 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili verilen beraat kararı sonrası yaptığı açıklamada "5.Ağır Ceza Mahkemesine müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş olup, gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır" denildi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Zerin Kılınç, sevgili ile birlikte yaşadığı 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan sevgilisi Yılmaz S., serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatının şikayetçi olmasıyla tekrar başlatılan soruşturmayla gözaltına alınan Yılmaz S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık hakkında, "Atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek" beraat kararı verdi. Ayrıca sanık Yılmaz S. hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın hükmen tahliyesine karar vermişti.

Verilen karar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Sanık Y.S. hakkında Kasten Öldürme suçundan Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde her ne kadar beraat kararı verilmiş ise de suçun sabit olduğu, delillerin mahkumiyete yeterli olduğu ve sanığın cezalandırılması gerektiği göz önünde bulundurularak Mahkeme kararına karşı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 5. Ağır Ceza Mahkemesine müddeti muhafaza talebinde bulunulmuş olup, gerekçeli kararın tebliği sonrasında istinaf talebinde bulunulacaktır." ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR