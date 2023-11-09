Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Alanında Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma alanında yapılan değişikliklerin uzlaştırmacılara iletilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi. Anayasa Mahkemesi kararıyla uzlaşma sağlanan dosyalarda tazminat davası açılamamasının Anayasa'ya aykırı bulunduğu belirtildi.

Eskişehir Adliyesi'nde, Anayasa Mahkemesinin uzlaşma sağlanan dosyalarda işlenen suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasının Anayasa'ya aykırı bulunmasına yönelik kararla ilgili toplantı gerçekleştirilirken, söz konusu uygulamanın Eskişehir'de de faaliyete geçmesi beklenildiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesince verilen karar ile uzlaşma sağlanan dosyalarda işlenen suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasa'ya aykırı bulundu. Kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren uzlaştırma bürolarında Anayasa Mahkemesince verilen karar tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak Eskişehir Adliyesi'nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun faaliyetleri anlatılırken Eskişehir Cumhuriyet Savcıları İsmail Karteper ve Yasin Emre Turgut tarafından yapılan sunumlarla uzlaştırma alanındaki değişiklikler anlatıldı.

Uzlaştırmada nitelik artıyor

Toplantıda, uzlaştırma alanındaki değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunan Daire Başkanı Merve Özcan, alternatif çözümler alanında uzlaştırma uygulamalarının niteliğinin artırılması yönünde çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, Anayasa Mahkemesi kararının ardından uzlaştırmacıların izleyecekleri yol hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uzman uzlaştırmacı uygulamasının İstanbul, Ankara ve Adana illerinde pilot olarak uygulanmaya başlandığını aktaran Başkan Özcan, uygulama ile birlikte uzlaştırma alanında yaşanan sorunların önüne geçileceğini ifade etti.

"Sosyal yönü güçlendirmeliyiz"

Uzlaştırmanın adalet sistemindeki önemine değinen Başsavcı Ali Yeldan da toplantıda uzlaştırmacılara seslenerek, "Uzlaştırma kurumunu güçlendirerek daha ileriye taşımamız gerekiyor. Burası Yunus Emre'nin şehri. Kişiler arasındaki sorunu, çekişmeyi ortadan kaldırmak çok önemli. Bunu da uzlaştırmacılarımız sayesinde yapabiliyoruz. Uzlaştırma uygulamalarımız sayesinde mağdurun suç ile birlikte uğradığı zararı, haksızlığı giderecek bir alternatif çözüm yöntemimiz var. Bu uygulamalarda ceza yargılamasında olmayan birçok edim bulunuyor. Uzlaşma şartlarının uzlaştırmacılarımız tarafından daha iyi kullanılarak sosyal yönlerinin güçlendirilmesi, uzlaştırma kurumunun daha ileriye taşınması adına önemli bir adım olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından salondaki uzlaştırmacılar tarafından yöneltilen sorular cevaplanırken, toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Tetkik Hakimi Zehra Seda Kalyoncu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel ve Savaş Kılıç, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile çok sayıda uzlaştırmacı katıldı. - ESKİŞEHİR