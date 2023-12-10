Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nde 269 çocuk için teslim dosyası açıldı

Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nde boşanma aşamasında olan ya da boşanmış olan hak sahibi ve yükümlülere ait 269 çocuk için teslim dosyası açıldığı bildirildi. Merkezde çocuk teslim ve iade işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

12 Aralık 2022'de faaliyete başlayan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Görüşme Merkezi'nde 1 yıl içerisinde 269 çocuk teslimi dosyası açılırken, bu dosyalardan bin 620 kez çocuk teslimi yapıldı ve bin 447 kez de çocuk iade işlemi gerçekleştirildi.

Boşanma aşamasında olan ya da boşanmış olan hak sahibi ve yükümlülerin çocuklarını mahkemece belirlenen zamanlarda teslim etmek için birbirleriyle karşılaşmadan gelip gidebilecekleri, iki farklı sokağa çıkan girişleri, tamamında ses ve görüntü kaydedebilen kamera sistemiyle donatılmış, içerisinde görüşme odaları ve çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nin faaliyete başlamasının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Daha önce icra memurları ve polis eşliğinde tarafların konutlarından yapılan çocuk teslimleri sırasında birçok kez şiddet olayının gerçekleştiği, hem tarafların hem de görevli memurların yaralandığı olaylar yaşanmaktayken, Eskişehir Çocuk Görüşme Merkezi'nin faaliyete başlamasının ardından bu tür olayların önüne geçildi.

"Çocuklar travma yaşıyordu"

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Çocuk Görüşme Merkezi'nin faaliyete geçirilmesinde önceliklerinin çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Çocuk Görüşme Merkezi'nden önce gerçekleştirilen çocuk teslimlerinde yaşanan şiddet, hakaret ve tehdit olayları tarafların, görevli memurların yanı sıra çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekteydi. Çocuklarımızın teslim sırasında yaşadıkları travmalar gelişimlerini de olumsuz yönde etkiliyordu. Çocuk Görüşme Merkezi'mizin faaliyete başlaması ile bu tür sorunların önüne geçilmiş oldu. Artık çocuklarımızın teslim işlemleri bir ev ortamında, aile sıcaklığı ile uzman psikologlarımız eşliğinde gerçekleşiyor. Bu alandaki hizmetlerin kalitesinin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR