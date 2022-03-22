Eskişehir cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Eskişehir cezaevinden izinli çıkan hükümlü, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu satarken gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'den Emirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından ilçe terminalinde şüpheli M.F.Ö'yü (30) yakaladı. Uyuşturucu hapları almak için terminale gelen M.O. da (25) polis ekiplerini görünce kaçtı.

Gözaltına alınan şüpheli M.F.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, 54 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçan diğer şüpheli M.O. da bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

M.O, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F.Ö, çıkarıldığı Emirdağ sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan M.F.Ö'nün hükümlü bulunduğu Eskişehir H Tipi Cezaevi'nden izinli çıktığı öğrenildi.