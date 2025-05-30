Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Yüzme Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Yüzme Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti
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Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, Giresun'da düzenlenen Bedensel Engelliler Kulüpler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye 3’üncüsü, erkeklerde ise Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, İşitme Engelliler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda milli takım için yarışma hakkı kazanan sporcular da dikkat çekti.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları Giresun'da düzenlenen Bedensel Engelliler Kulüpler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarılara imza attı.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında 26-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Giresun'da düzenlenen Bedensel Engelliler Kulüpler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. Kadınlarda Türkiye 3'üncüsü, erkeklerde ise Türkiye 2'ncisi olan kulüp, engelli sporcularının azmi ve yeteneğiyle adından söz ettirdi.

Aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirilen İşitme Engelliler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda ise Büyükşehir Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Irmak Çetinkaya ve İdil Bengisu Tunçbilek, 15 Kasım 2025 tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda milli formayla yarışma hakkı kazandı.

Büyükşehir Spor Kulübü, sporcularının ulusal ve uluslararası başarılarıyla sporda engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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