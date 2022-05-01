ESKİŞEHİR - Büyükşehir Belediyesini şikayet eden büfe işletmecisine ürün verilmediği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait bir halk ekmek büfesinin işletmecisi, belediyeyi usulsüzlük iddiasıyla şikayet edince 25 Nisan'dan bu yana kendisine ekmek, pide ve süt ürünleri verilmediğini ileri sürdü.

Çamlıca-4 Ekmek Büfesi'ni 2 yıldır işleten Ali Muammer Harmancı, yaptığı açıklamada, büfesine ürün ulaştırılmadığı için vatandaşlara hizmet sunamadığını söyledi.

Belediyenin 2020'de kendisine 4 bin lira borç çıkardığını öne süren Harmancı, "Bunun usülsüz olduğunu kanıtladık. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ve konuyu yargıya taşıdım. 1,5 ay önce belediye yetkilileri benim şikayetçi olduğumu öğrenmiş. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in avukatı beni çağırıp şikayetimi geri çekmemi talep etti. Bunu kabul etmedim." dedi.

Harmancı, belediye yetkililerince kendisine yöneltilen büfeyi temizlemediği, dolaplarının kirli olduğunu ve birisini darbettiği iddialarının doğru olmadığını savundu.

Kendisine 25 Nisan'dan beri ekmek, pide ve süt ürünü ulaştırılmadığını anlatan Harmancı, şöyle devam etti:

"Her sabah büfemi açıyorum. Vatandaşlara konuyu izah ediyorum. 2 gün önce de büfenin elektriğini kesmeye geldiler ancak kestirmedim. 30 Kasım'daki yeni sözleşmeye kadar bekleyeceğim. Büfeyi boşaltmayacağım. Vatandaş da ürün almadığı için mağdur bu konuda. Beni vatandaşa sorsunlar. Memnun olmayan bir kişi çıksın anahtarı vereceğim. Vatandaşı mağdur etmesinler. Kar payı da istemiyorum. Gelip kendileri satsınlar."

Sözleşmesi iptal edilen büfe işletmecisinin iddiaları ile ilgili Eskişehir Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Çamlıca-4 büfe işletmecisine, işletme ve kira sözleşmelerinin ilgili hükümlerine aykırı şekilde, hijyen kurallarına uymaması, maske takmaması, dolapların kirli tutulması gibi nedenlerle birçok kez sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulmuştur. İlgili büfe işletmecisine işletme ve kira sözleşmelerinin hükümleri uyarınca, sözleşmesinin feshedildiği, 7 gün içinde büfeyi boşaltması gerektiği noter kanalıyla tebliğ edilmiştir. 25 Nisan'da Eskişehir Halk Ekmek personeli büfeyi teslim almaya gittiklerinde, anahtar ve demirbaş teslimi yapılmamıştır."