Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarlalarından Buğday Hasadı Yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarlalarından elde ettiği ekmeklik buğdayları hasat ederek un haline getirip ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olarak dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), tarlalarından elde ettiği ekmeklik buğdayları hasat etti. Fabrikada işlenen buğdaylar un haline getirilerek Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden yararlananlara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olarak ulaştırılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı ve üretimi destekleyen projeleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda EBB'nin atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinde elde edilen hasadın küçük çiftçilere yan destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise balya olarak hibe edildiği çalışma kapsamında yeni bir uygulama daha hayata geçirildi.

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen Reis ve Es 26 adlı ekmeklik buğday çeşitlerinin tohumları, EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belediyeye ait tarlalara ekildi. 750 dekarlık alanda ekili buğdayın hasadı tamamlandı. Hasat işlemlerinden elde edilen buğdaylar un fabrikasına taşınırken, saman balyaları ise yem desteği olarak hayvan yetiştiricilerine hibe olarak verildi. Fabrikada işlenen buğdaylar un haline getirilip, çuvallanarak kamyonlara yüklendi. Elde edilen unlar Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden yararlananlara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek olarak dağıtılacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, küçük çiftçiler ve hayvan üreticilerine verilen desteklerden sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da sosyal destek sağlanacağını belirterek üreticinin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.