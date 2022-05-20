Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan muhteşem konser - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle özel bir konser düzenledi.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterirken, salonda tüm koltuklar doldu.

Orkestra Şefliğini Bujor Hoinic, rejisörlüğünü Murat Atak'ın yaptığı konserin solistliklerini ise Nurdan Küçükekmekçi, Barış Yanç, Zafer Erdaş ve Saadet Ebru Kaptan yaptı.

Burcu Tutku Turan ve Mete Ayhan'ın sesinden bağımsızlığa giden yol 19 Mayıs seslendirilirken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesi ve gençliğe verdiği mesajlar anlatıldı.

Konsere CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Saltık, belediye bürokratları ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhteşem konser sonunda Senfoni Orkestrası, ellerinde Türk bayraklarıyla dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Orkestra da Türk bayraklarıyla izleyicileri selamlarken salonda alkış tufanı koptu.

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