Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Yollarında Çalışmalarını Sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2023 yatırım programında yer alan kırsal mahalle yollarındaki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve kırsalda bulunan mahalle yollarında asfalt sathi kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Çalışmaların 2023 yatırım programına göre devam edeceği belirtiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2023 yatırım programında yer alan kırsal mahalle yollarındaki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsalda da 2023 yatırım programında yer alan kırsal mahalle yollarındaki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ekipler, Alpu ilçesinde Gökçeoğlu-Karaçay mahalle yolunda, Söğütçük-Kozlubel mahalle yolunda, Sivrihisar İlçesi Yenice mahallesindeki Katı Atık Aktarım İstasyonu yolunda ve Mihalıççık İlçesi Belen mahalle yolunda 1'inci kat asfalt sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri Tepebaşı ilçe mahalle yollarında da Karadere-Yarımca mahalleleri arasında, Günhan Sokak ve 1527 Sokak'ta, Satılmışoğlu-Turgutlar ile Turgutlar-Yusuflar-Yeniakçayır mahalleleri arasında, Yukarıkartal mahalle yolunda, Yörükakçayır mahalle yolunda, Mollaoğlu mahalle yolunda ve Cumhuriyet-Yıldırım Çiftliği-Gökdere mahalleleri arasındaki 2'nci kat asfalt sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların 2023 yatırım programına göre aralıksız süreceğini belirtti.