Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Gençlik ve Sanayi Sohbeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Bir Sandalye Bir Termos' etkinliği, gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Etkinlik kapsamında 'Gençlik ve Sanayi' üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Bir Sandalye Bir Termos" etkinliği, gençlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Etkinlik kapsamında "Gençlik ve Sanayi" üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi tarafından gençlerin doğada daha çok vakit geçirmesini, şehrin parkları başta olmak üzere farklı noktalarda, alanında uzman isimlerle buluşmasını amaçlayan "Bir Sandalye Bir Termos" etkinliği, gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Bir Sandalye Bir Termos" etkinliğinin bu ayki buluşması Kentpark'ta gerçekleştirildi. Ticaret Odası Meclis Üyeleri Makina Mühendisi Eray Gönenli ve İnşaat Mühendisi Atakan Bakılan, gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar.

Buluşmada Gönenli ve Bakılan tarafından sivil toplumun sanayide önemi, gençlik ve sanayi, işverenlerin gençlerden beklentileri, genç kuşakların iş yaşamına bakışı ve sürdürülebilir start-up, gençlerin sanayide gelecekteki yeri gibi başlıklarda gençlere önemli bilgiler aktarıldı.

Gençlerin sorularına yanıt bulduğu etkinliğin sonunda Gönenli ve Bakılan'a teşekkür belgesi takdim edildi. Doğal ortamda yapılan etkinliği çok beğendiklerini ve kendilerini geliştirme imkanı yakaladıklarını belirten gençler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.