Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Emek Mahallesi'nde Yol Genişletme Çalışmalarına Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ekipleri, kent içi trafikte ulaşımı rahatlatacak yol yapım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 14 Ağustos Pazartesi günü Emek Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı'nda ekiplerin yol genişletme çalışmaları başlayacak.

Sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

EBB Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Eskişehir'in nüfusu en yoğun mahallesi Emek Mahallesi'nde bulunan Ziya Gökalp Bulvarı'nda imar planına esas yol genişletme çalışmaları 14 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Daha önce ilk etabı yapılan ve imar planı çerçevesinde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması beklenen bulvarda yolun kalan 400 metrelik bölümünde Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve altyapı kurumları çalışmalarını gerçekleştirecek.

Ertaş Bulvarı kısmından itibaren çalışma yapılacak alanın araç trafiğe kapatılacağını belirten yetkililer, çalışma boyunca sürücülerin Güvensoy Sokak, Güzelköy Sokak, Refik Saydam Caddesi gibi alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.