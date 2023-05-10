Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla kentte düzenlemeler yaptı

Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde millet iradesinin sandığa en güçlü şekilde yansıması için kentte bir dizi düzenleme yapıldığını duyurdu. Turistik merkezlerin tümünün kapalı olacağı belirtilerek, cadde otoparkları ve açık otoparkların ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla kentte bir dizi düzenlemeye gitti.

Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde millet iradesinin sandığa en güçlü şekilde yansıması için kentte bir dizi düzenleme yapıldığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turistik merkezlerin tümünün kapalı olacağını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonunda şehrimizi ziyarete gelmek isteyen vatandaşlarımıza ve değerli hemşehrilerimize, 14 Mayıs Pazar günü demokrasi nöbetinde olacağımız için turistik merkezlerimizin tamamının kapalı olacağını hatırlatmak istiyoruz. Tarihi Odunpazarı'ndaki müzelerimiz, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki merkezlerimiz ve Hayvanat Bahçemiz, bot ve gondollarımız, belediye iştiraklerimizin işletmeleri hizmet veremeyecektir. Aynı gün cadde otoparklarımız ile açık otoparklarımız ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca sandık görevlilerinin kent içi ulaşımda sıkıntı yaşamaması için otobüs ve ana hatlardaki tramvay seferlerimiz sabah 04.00 itibariyle seferlerine başlayacaktır."