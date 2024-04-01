Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayşe Ünlüce 251 bin 173, AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu 190 bin 932 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 92,93 )

-Ünlüce'nin öz geçmişi

1970 yılında Eskişehir'de doğan Ayşe Ünlüce, ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de, lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Çalışma hayatına ağır ceza hakimi olarak başlayan, daha sonra avukatlığa dönen Ünlüce, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı.

Aralık 2023'te Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğinden emekli olan Ünlüce, iki çocuk annesi.