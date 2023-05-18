Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den 19 Mayıs Mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükerşen, mesajında gençlere seslenerek, 'Atatürk gençliği olarak durum ve şartlar ne olursa olsun, geleceğin sizin elinizde olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Umudu yeşertecek de, yaşatacak olan da sizin kararlı duruşunuz olacaktır. Bu duruş, tam da kıştan bahara geçmeye başladığımız bugünlerde daha büyük anlamlar yüklüdür' dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükerşen, mesajında gençlere seslenerek, "Atatürk gençliği olarak durum ve şartlar ne olursa olsun, geleceğin sizin elinizde olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Umudu yeşertecek de, yaşatacak olan da sizin kararlı duruşunuz olacaktır. Bu duruş, tam da kıştan bahara geçmeye başladığımız bugünlerde daha büyük anlamlar yüklüdür" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Büyükerşen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın egemenliğine dayanan tam bağımsız Türkiye hayalinin ilk ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'da, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a ayak basarak, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanacak o büyük yolculuğun ilk adımını atmışlardır. 19 Mayıs; vatan topraklarını alçakça paylaşmaya cüret edenlere ve ona el uzatanlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının verdiği kararlı ve sarsılmaz bir cevaptır. O sebepledir ki;

Sevgili gençler,

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ziyade Hocanız olarak sizlere seslenmek istiyorum;

Büyük bir onur ve gururla yaşadığımız bu ülke, çok karanlık günlerin içinden geçerek bugünlere geldi. Büyük Önder Atatürk'ün, 'Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir' sözleri asla umutsuzluğa kapılmadan, Cumhuriyetimizin zor günlerinde her zaman yol göstericimiz olmalıdır.

Atatürk gençliği olarak durum ve şartlar ne olursa olsun, geleceğin sizin elinizde olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Siz genç Mustafa Kemal'in milletin kaderini nasıl değiştirebileceğini okumuş, anlamış ve bugün de o ruhu taşıyan bir nesilsiniz. Milletimizin umudu, yine her biriniz genç Mustafa Kemal'ler olarak elbette sizlersiniz. Umudu yeşertecek de, yaşatacak olan da sizin kararlı duruşunuz olacaktır. Bu duruş, tam da kıştan bahara geçmeye başladığımız bugünlerde daha büyük anlamlar yüklüdür.

Ülkenin geleceğinde söz sahibi olmanız, egemenliği kayıtsız şartsız milletimize veren Atatürk'ün size bir emanetidir. O yüzden; ülkemizin geleceğinin belirleneceği 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde akın akın sandığa giderek bu emanete sahip çıkacağınızdan asla şüphem yoktur. Görev yine Türk Gençliği olarak sizlerdedir!

Bu duygu ve düşüncelerle, tam bağımsızlığa yürüyüşümüzün 104. yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cennet vatanımız için bugüne kadar canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."