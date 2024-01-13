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Nebi Hatipoğlu, şehit Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hatipoğlu, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e taziyelerini iletti ve başsağlığı diledi.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Odunpazarı ilçesindeki babaevini ziyaret eden Hatipoğlu, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e taziyelerini iletti.

Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyen Hatipoğlu, "Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Irak Terör Politika Güncel Haberler

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