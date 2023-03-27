Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinde, yarın ise sabahın ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.