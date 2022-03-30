Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için toz taşınımı uyarısı

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği bildirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre söz konusu 4 ilde, 31 Mart Perşembe ve 1 Nisan Cuma günü Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Açıklamada, toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Kuzey Afrika, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title