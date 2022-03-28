Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı - Haberler

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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için sıcak hava uyarısı

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu 4 ilde sıcaklıkların gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede 5 ila 10 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, il merkezlerinde bu hafta görülecek en yüksek hava sıcaklıklarının Eskişehir 25, Bursa 29, Bilecik 27 ve Kütahya'da 22 derece olmasının beklendiği ifade edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İklim Değişikliği, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Güncel, Haberler

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