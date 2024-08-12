Eskişehir'de Bilgisayar Oyunu Etkisi: Maske ve Çelik Yelekle Sokakta 5 Kişiyi Bıçakla Yaraladı
Eskişehir.
ESKİŞEHİR Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı (2) (CANLI YAYIN KAYDI)
ESKİŞEHİR Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı (2) (CANLI YAYIN KAYDI)
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