Eskişehir Beylikova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde polis bir eve baskında düzenledi. Baskında narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde polis bir eve baskında düzenledi. Baskında narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Eve yapılan baskında narkotik köpeği ile yapılan aramada 10 gram metanfetamin maddesi, 3 cam aparat (pipe) ve 1.8 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ç. isimli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR