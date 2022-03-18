10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ - Haberler

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10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de aniden bastıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerini kısa sürede beyaza bürüdü.

ESKİŞEHİR'de aniden bastıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerini kısa sürede beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ise güneş açtı.

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Aniden bastıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren etkili kar yağışının ardından güneş açtı. Meteoroloji verilerine göre aralıklarla hafif kar yağışının beklendiği kentte hava sıcaklığının da sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

10 DAKİKALIK KAR YAĞIŞI, ESKİŞEHİR'İ BEYAZA BÜRÜDÜ

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