Eskişehir Başsavcısı Karakülah, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karakülah, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğraflarını seçen Karakülah, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" ve "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğraflarına oy verdi.

Başsavcı Karakülah, AA muhabirlerini tarihe geçen kareleri için tebrik edip, meslek hayatlarında başarı diledi.